Французский журналист рассказал о последних новостях о возможном переходе Малкома в «ПСЖ»

Французский журналист Адриен Гренье рассказал о последних новостях о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Малколм: подтвержденный интерес. Предложений от «ПСЖ» пока нет, игрок готов прийти. Возможна аренда с опцией выкупа», — написал журналист в Twitter.

28 января главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Малкому.

Летом прошлого года бразилец заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне Малком провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.