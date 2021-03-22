Полузащитник «Ростова» Гигович поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
12:18
Полузащитник «Ростова» Армин Гигович в интервью официальному сайту клуба 22 марта прокомментировал предстоящий матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
«Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам очень нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий», — заявил Гигович.
Встреча «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 4 апреля. Начало — в 19.00 (мск). На данный момент ростовчане занимают седьмое место в турнирной таблице с 37 очками, москвичи — вторые (44 очка).
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