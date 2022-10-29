Агент Сычевого: «У Володи очень много забитых мячей, может и поделиться с партнерами»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимир Сычевого, высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

«Не обсуждали этот момент с Владимиром. Не вижу в этом голе никакой проблемы. Футбол — командная игра, главное, что команда забила и победила. У Володи очень много забитых мячей, может и поделиться с партнерами. Не отпраздновал гол с командой? Может, он устал от рывка и пошел сразу к центру. Мы не знаем, что он говорил партнерам слово в слово. Никаких конфликтов тут быть не может. Если посмотрите фотографии из раздевалке с пиццей, то он был очень доволен. Главное — пицца досталась», — сказал Талаев «СЭ».

Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми Марин добил его, оформив дубль.

У Сычевого 11 голов в текущем сезоне РПЛ.