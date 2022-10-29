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Сегодня, 13:38

Борис Игнатьев считает российских футболистов неконкурентоспособными

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал уровень российских футболистов.

«Смотря правде в глаза, надо сказать, наш футбол неконкурентоспособен. Наши футболисты не нарасхват на рынке. Российские футболисты способны себя проявить только во второстепенных клубах. Я убежден, наши игроки способны выступать только за те команды, которые не котируются на европейской арене. Я не вижу ни одного футболиста, про которого можно было сказать, что он засиделся у нас. В последнее время уехал только Головин в хороший клуб, но особой стабильностью там похвастать не может», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В рейтинге ФИФА сборная России находится на 33-м месте. Чемпионат России располагается на 18-м месте рейтинга УЕФА.

Напомним, что 2 мая УЕФА отстранил сборные России по футболу и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://legalbet.ru/news/ignatev-raskritikoval-rossijskih-futbolistov-nazvav-ih/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
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