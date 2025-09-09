Смолов: «Сейчас в РПЛ находится относительно много посредственных иностранцев»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

— Министерство спорта ужесточает лимит на легионеров плюс хочет ввести налог на иностранцев. Твое отношение?

— Здесь две стороны медали. С одной стороны, сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались.

Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров. В условиях нашего отстранения, отсутствия международных матчей, еврокубков, возможно, ужесточение лимита имеет логику, но, наверное, его надо было делать раньше, когда все только начиналось.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.