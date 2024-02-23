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Сегодня, 07:23

Агент Наира Тикнизяна попросил оставить тему ухода игрока из «Локомотива»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал, что футболист сейчас сосредоточен только на возобновлении сезона в РПЛ.

«Давайте сейчас оставим тему Тикнизяна. Наир готовится к возобновлению чемпионата России в составе «Локомотива». Тикнизян сосредоточен только на этом. Сейчас это — самое главное», — цитирует Sport24 Клюева.

Также он добавил, что разговоры о несостоявшемся трансфере в «Зенит» сейчас не имеют смысла.

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В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-623271-agent-davayte-ostavim-temu-perekhoda-tiknizyana-iz-lokomotiva-eti-razgovory-seychas-ne-imeyut-smysla
Наяир Тикнизян
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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