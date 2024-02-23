Агент Наира Тикнизяна попросил оставить тему ухода игрока из «Локомотива»

Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Александр Клюев рассказал, что футболист сейчас сосредоточен только на возобновлении сезона в РПЛ.

«Давайте сейчас оставим тему Тикнизяна. Наир готовится к возобновлению чемпионата России в составе «Локомотива». Тикнизян сосредоточен только на этом. Сейчас это — самое главное», — цитирует Sport24 Клюева.

Также он добавил, что разговоры о несостоявшемся трансфере в «Зенит» сейчас не имеют смысла.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.