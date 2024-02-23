Новиков: «Сафонов не захочет переходить в «Зенит»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал информацию о том, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков может летом завершить карьеру.

«Кого стоит взять «Зениту» на место Кержакова? Сейчас самым сильным голкипером у нас можно назвать Сафонова, но он не захочет переходить в «Зенит», как мне кажется. Матвей только недавно подписал новое соглашение с «Краснодаром», это его родная команда. Если бы он хотел уйти, то контракт не продлевал бы. Если судить по новостям, то клубную прописку не прочь сменить Агкацев и Помазун. Они могут стать вариантами для петербуржцев, — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

37-летний россиянин является воспитанником петербургского клуба. Помимо «Зенита» Кержаков играл за ульяновскую и нижегородскую «Волгу», «Волгарь», «Аланию» и «Анжи».