Сергеев: «Не расстраиваюсь из-за конкуренции с Кассьеррой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не расстраивается из-за конкуренции с Матео Кассьеррой за место в составе.

— Кассьерра довольно долго привыкал к «Зениту», но в итоге раззабивался...

— Я был уверен, что так будет. Это то же самое — вопрос адаптации, — цитирует «Спорт День За Днем» Сергеева. — Понятно было, что он хороший футболист, что его рано или поздно его прорвет. Хорошо, что прорывает сейчас.

— Вам это не мешает?

— Ничего страшного, я не расстраиваюсь из-за конкуренции. Уж точно не опущу руки, буду работать, ждать своего шанса.