Агент Мрзляка рассказал о переговорах с клубами из РПЛ

Агент полузащитника Филипа Мрзляка Марсель Качинари рассказал, что его клиентом заинтересовалась еще одна команда из Тинькофф РПЛ.

— Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность, — заявил Качинари «РБ Спорт». — Но мы ведем переговоры уже не с двумя, а с тремя российскими клубами. Из топ-5 никого нет, к сожалению, «Зенита» в списке нет.

— По каким критериям Филип выбирает?

— Стабильность проекта и его будущее — это самое важное.

Филип Мрзляк покинул «Уфу» после вылета команды из премьер-лиги — такая опция была прописана в контракте.

В минувшем сезоне 29-летний хавбек в составе «Уфы» провел 27 матчей и отметился 4 результативными передачами.