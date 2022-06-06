Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:22

Агент Мрзляка рассказал о переговорах с клубами из РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника Филипа Мрзляка Марсель Качинари рассказал, что его клиентом заинтересовалась еще одна команда из Тинькофф РПЛ.

— Переговоры продолжаются, до конца этой недели должна наступить окончательная ясность, — заявил Качинари «РБ Спорт». — Но мы ведем переговоры уже не с двумя, а с тремя российскими клубами. Из топ-5 никого нет, к сожалению, «Зенита» в списке нет.

— По каким критериям Филип выбирает?

— Стабильность проекта и его будущее — это самое важное.

Филип Мрзляк покинул «Уфу» после вылета команды из премьер-лиги — такая опция была прописана в контракте.

В минувшем сезоне 29-летний хавбек в составе «Уфы» провел 27 матчей и отметился 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mrzlyaka-vedem-peregovory-uzhe-s-tremya-klubami-yasnost-nastupit-v-kontse-nedeli/
РПЛ
ФК Уфа
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Дальше без новых валиевых. Четыре причины, почему в фигурном катании поднимают возраст спортсменок
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Федун пояснил слова о давлении на штаб «Спартака»
Александр Шаганов: «Ваноли — актер на бровке. «Спартаку» нужен Черчесов или Карпин»
Агент предложил РФС отправлять на полиграф руководителей клубов и главных тренеров
Агент рассказал о будущем Новосельцева
Генеральный директор «Факела» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон
Генеральный директор «Факела» рассказал о ситуации с домашним стадионом клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федун пояснил слова о давлении на штаб «Спартака»

20-летний полузащитник «Спартака» рассказал, против кого ему сложнее всего было играть во время двухстороннок
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости