20-летний полузащитник «Спартака» рассказал, против кого ему сложнее всего было играть во время двухстороннок

Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин рассказал, против кого ему сложнее всего играть во время двухсторонних тренировок.

— Знаю, что он уходит, но не знаю, в какую команду, — отмети Сунгатулин в интервью «РБ Спорт». — Он очень техничный и умный футболист, поэтому против него мне играть неприятно.

— Кому еще на двухсторонках было тяжело противостоять?

— Соболеву. Он огромный, к мячу тяжело подобраться. Руки расставит — сделать ничего не можешь. Промес очень техничный и быстрый. За ним трудно успевать.

Ранее стало известно, что «Спартак» по истечении контракта покидает полузащитник Зелимхан Бакаев. По неофициальным данным, он переходит в «Зенит».