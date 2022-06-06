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20-летний полузащитник «Спартака» рассказал, против кого ему сложнее всего было играть во время двухстороннок

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин рассказал, против кого ему сложнее всего играть во время двухсторонних тренировок.

— Знаю, что он уходит, но не знаю, в какую команду, — отмети Сунгатулин в интервью «РБ Спорт». — Он очень техничный и умный футболист, поэтому против него мне играть неприятно.

— Кому еще на двухсторонках было тяжело противостоять?

— Соболеву. Он огромный, к мячу тяжело подобраться. Руки расставит — сделать ничего не можешь. Промес очень техничный и быстрый. За ним трудно успевать.

Ранее стало известно, что «Спартак» по истечении контракта покидает полузащитник Зелимхан Бакаев. По неофициальным данным, он переходит в «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fanil-sungatulin-protiv-bakaeva-nepriyatno-igrat-tyazhelo-protivostoyat-sobolevu/
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