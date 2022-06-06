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Сегодня, 13:14

Федун пояснил слова о давлении на штаб «Спартака»

Максим Максимов
Главный редактор
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос «СЭ», связанный с его высказыванием по поводу давления на итальянских тренеров и спортивного директора.

— Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?

— Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка. И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу.

49-летний Паоло Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России, в финале обыграв «Динамо» со счетом 2:1.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Лука Каттани
Паоло Ваноли
6
3
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

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 23 1 4
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