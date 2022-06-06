Федун пояснил слова о давлении на штаб «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос «СЭ», связанный с его высказыванием по поводу давления на итальянских тренеров и спортивного директора.

— Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?

— Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка. И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу.

49-летний Паоло Ваноли возглавил красно-белых в декабре 2021 года. В сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в Тинькофф РПЛ, а также выиграл БЕТСИТИ Кубок России, в финале обыграв «Динамо» со счетом 2:1.