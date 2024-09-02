Агент Майсторовича: «Милан сможет сыграть в следующем матче с «Ахматом»
Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о состоянии игрока. Футболист пропустил матч 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).
«У Милана ничего серьезного, он скорее пропустил матч из-за превентивных мер. Он сможет сыграть уже в следующем матче, все нормально», — приводит слова Важича «РБ Спорт».
В текущем сезоне 19-летний серб провел 8 матчей за «Динамо», в которых забил один гол.
В следующем матче «Динамо» 15 сентября сыграет дома с «Ахматом».
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
|3-6
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|
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|2
|0
|5
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|
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|2
|0
|5
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|6
|
12
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|7
|1
|3
|3
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|6
|
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|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
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|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|0 : 2
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|0 : 3
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|1 : 0
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|0 : 0
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|2 : 2
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|0 : 1
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|0 : 3
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|4 : 1
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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