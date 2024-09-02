Агент Майсторовича: «Милан сможет сыграть в следующем матче с «Ахматом»

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, рассказал о состоянии игрока. Футболист пропустил матч 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2).

«У Милана ничего серьезного, он скорее пропустил матч из-за превентивных мер. Он сможет сыграть уже в следующем матче, все нормально», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний серб провел 8 матчей за «Динамо», в которых забил один гол.

В следующем матче «Динамо» 15 сентября сыграет дома с «Ахматом».