Ещенко: «Николичу надо дать время в ЦСКА»

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко прокомментировал старт ЦСКА в сезоне-2024/25.

— Руководство и берет всех тренеров под свою схему, свою систему и свое видение, — приводит слова Ещенко Metaratings.ru. — Тем более, такая вертикаль выстраивалась в течение многих лет. Так что это неудивительно.

— Николич пока не предложил ничего нового?

— Ему надо дать время.

Марко Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года. На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков в 7 матчах РПЛ.