Кавазашвили — о Станковиче: «При нем даже мертвые способны выскочить из гроба»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что главный тренер москвичей Деян Станкович является хорошим мотиватором для футболистов.

«В «Спартак» пришел новый тренер — очень знаменитая фигура. Думаю, что при нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть. Своим авторитетом он может зажечь игроков. Он был классным футболистом, а сейчас стал классным тренером», — сказал Кавазашвили ТАСС.

«Спартак» (14 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Рубин» (10) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».