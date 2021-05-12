В «Спартаке» отреагировали на слив трансферной стратегии клуба

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о слитой в сеть трансферной стратегии развития клуба.

«Со всеми материалами мы пока не успели ознакомиться. Мы и раньше говорили, что этот канал у многих вызывает вопросы. Насколько я понял, «джентльмены», которые анонсировали эту публикацию, сами называют это черновиком, возможно, его даже никто не видел. Может быть, это черновик черновика. Я не готов комментировать какие-то сливы материалов. Их достоверность вызывает вопросы», — сказал Кулемин «СЭ».

Сегодня, 12 мая, телеграм-канал BlackMirror опубликовал трансферную стратегию «Спартака». Среди прочего она содержит шорт-лист тренеров, кандидатуры которых клуб рассматривал. Это — Паулу Фонсека, Марку Силва и Педру Мартинш. Также в документах есть футболисты, за которыми следит «Спартак» — в том числе молодые игроки конкурентов по РПЛ.

(Владимир Пушкарев)