Агент защитника «Крузейро» Марлона: «Переговоров с российскими клубами нет»

Агент Марсело Каран заявил, что переговоров с «Динамо» и «Краснодаром» о переходе защитника «Крузейро» Марлона нет.

«По-прежнему нет никаких переговоров с российскими клубами насчет перехода Марлона», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

Как ранее сообщалось, в услугах 26-летнего бразильского защитника были заинтересованы «Динамо» и «Краснодар». В сезоне-2022/23 Марлон провел 56 матчей в составе «Крузейро» и «Анкарагюджю», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.