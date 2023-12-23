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Агент защитника «Крузейро» Марлона: «Переговоров с российскими клубами нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Марсело Каран заявил, что переговоров с «Динамо» и «Краснодаром» о переходе защитника «Крузейро» Марлона нет.

«По-прежнему нет никаких переговоров с российскими клубами насчет перехода Марлона», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

Как ранее сообщалось, в услугах 26-летнего бразильского защитника были заинтересованы «Динамо» и «Краснодар». В сезоне-2022/23 Марлон провел 56 матчей в составе «Крузейро» и «Анкарагюджю», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Марлон Сантос да Силва Барбоза (Марлон)
Футбол
ФК Крузейро
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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