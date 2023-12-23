Агент Кастаньо заявил, что контракт с «Краснодаром» еще не подписан

Агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо Себастьян Оларте рассказал, что думает о предстоящем переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо», — цитирует агента «Евро.Футбол.Ру».

Сообщалось, что 23-летний колумбиец подпишет договор с «Краснодаром» на три года. Стоимость сделки составит примерно 6,8 миллиона евро.