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Сегодня, 22:15

Агент Кастаньо заявил, что контракт с «Краснодаром» еще не подписан

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо Себастьян Оларте рассказал, что думает о предстоящем переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо», — цитирует агента «Евро.Футбол.Ру».

Сообщалось, что 23-летний колумбиец подпишет договор с «Краснодаром» на три года. Стоимость сделки составит примерно 6,8 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005521943_agent_kastano_kontrakt_s_krasnodarom_esche_ne_podpisan
ФК Краснодар
ФК Крус Асуль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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