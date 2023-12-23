Источник: «Интернасьонал» договорился с «Зенитом» об аренде Роберта Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан на правах аренды перейдет в «Интернасьонал», сообщает ESPN Brasil.

По информации источника, бразильский клуб арендует 20-летнего футболиста до конца 2024 года. В соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне Ренан провел за «Зенит» 8 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Защитник выступает за сине-бело-голубых с января этого года.