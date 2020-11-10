Агент Мариу Фернандеса рассказал, когда футболист восстановится после травмы

Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, рассказал о сроках восстановления игрока.

Ранее игрок сборной России получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

«Марио пропустит из-за травмы около двух недель. Именно на такой срок он выбыл», — приводит слова Машаду «Чемпионат».

В текущем сезоне Фернандес провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.