Агент Мариу Фернандеса рассказал, когда футболист восстановится после травмы
10:44
Жорже Машаду, агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, рассказал о сроках восстановления игрока.
Ранее игрок сборной России получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в матче Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).
«Марио пропустит из-за травмы около двух недель. Именно на такой срок он выбыл», — приводит слова Машаду «Чемпионат».
В текущем сезоне Фернандес провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4185289-agent-mario-fernandesa-rasskazal-o-srokah-ego-vosstanovlenija.html