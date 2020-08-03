Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника Виталия Лысцова, прокомментировал «СЭ» трансфер своего клиента в «Локомотив». Сегодня 25-летний воспитанник академии «железнодорожников» заключил четырехлетний контракт с клубом. Прошлый сезон он провел в составе «Крыльев Советов».

— «Локомотив» для Виталия — новый вызов. Это Лига чемпионов и клуб с большой буквы. Но не менее важно для него было вернуться в родной дом, где все его знают: от администрации до поваров. Переговоры с Василием Александровичем Кикнадзе прошли очень быстро. Не возникло практически никаких спорных моментов. Откорректировали какие-то детали и на этом все. Договорились за час, — сказал Тимофеев.

— Большой интерес был к игроку? Ведь информация о его возможном уходе начала появляться чуть ли не месяц назад

— Нет, неофициальная информация, насколько я знаю, стала появляться уже после того, как «Крылья» вылетели в ФНЛ. Виталием интересовались разные клубы, но он хотел вернуться в «Локомотив».

— За счет чего у Лысцова получилось перезагрузить карьеру после возвращения из Португалии?

— Здесь стоит сказать слова благодарности тренеру Андрею Талалаеву. Он поверил в него и поставил в состав. При Божевиче Виталий практически не выступал. Не знаю, почему. Лысцов был в команде, но не играл. Пришел Талалаев и сразу поставил в состав. Вряд ли об этом пожалел.

— Кто в «Локомотиве» выразил заинтересованность в футболисте?

— Знаю, что он точно понравился Николичу. Инициатива была от него. Для игрока это очень важный момент.

— Некоторые не понимают, как футболист, который провел только 8 матчей в РПЛ, может перейти в такой большой клуб. Как Виталий относится к подобным рассуждениям? Это задевает?

— Думаю, что такие вещи могут только мотивировать. Он — профессионал и знает цену всему. Будет добросовестно работать, и время расставит все по своим местам. Думаю, в этих вопросах лучше довериться мнению профессиональных специалистов, а не любителей футбола.

— Лысцов готов с первых туров помочь команде?

— Не думаю, что он будет играть сразу. Все-таки потребуется время на то, чтобы привыкнуть, лучше узнать новых партнеров, хотя с некоторыми уже знаком. Виталий готов помочь с первых матчей, он в хорошей форме. (Чемпионат ведь только закончился и возобновляется. Так что все будет зависеть от тренера.

— Когда он сможет приступить к тренировкам?

— Мы чуть больше часа назад подписали контракт. Он был на стадионе, потом поедет на базу. С завтрашнего дня он готов приступить к тренировкам.

— В прессе фигурировала сумма 800-900 тысяч евро. Насколько она близка к настоящей?

— Деньги я комментировать не буду. Это не мой вопрос. (Дмитрий Зимин)