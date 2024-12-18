Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»: «Интерес есть, но он счастлив в «Динамо»

Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»

Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по переходу футболиста в «Гвадалахару».

«Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо», — сказал Курти «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Депортиво Гвадалахара» начал переговоры о возможном переходе 28-летнего Чавеса. Московский клуб хочет получить за трансфер игрока около 11,5 миллионов евро.