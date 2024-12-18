Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»: «Интерес есть, но он счастлив в «Динамо»
Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»
Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по переходу футболиста в «Гвадалахару».
«Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо», — сказал Курти «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Депортиво Гвадалахара» начал переговоры о возможном переходе 28-летнего Чавеса. Московский клуб хочет получить за трансфер игрока около 11,5 миллионов евро.
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|7
|8
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|
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|18
|2
|8
|8
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|14
|
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|Ахмат
|18
|2
|7
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
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|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
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|
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|
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ЖК
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Спартак
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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|
|
Мирлинд Даку
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|П
|
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
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|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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|К
|Ж
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Динамо Мх
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|1
|1
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|1
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