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Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»: «Интерес есть, но он счастлив в «Динамо»

Агент Чавеса сообщил об отсутствии переговоров по переходу в «Гвадалахару»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Динамо» Луиса Чавеса Клаудио Курти в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по переходу футболиста в «Гвадалахару».

«Нет никаких переговоров между «Гвадалахарой», «Динамо» и Чавесом. Мы знаем, что интерес есть. Но Луис очень счастлив в «Динамо», — сказал Курти «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Депортиво Гвадалахара» начал переговоры о возможном переходе 28-летнего Чавеса. Московский клуб хочет получить за трансфер игрока около 11,5 миллионов евро.

Луис Чавес
ФК Гвадалахара
ФК Динамо (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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