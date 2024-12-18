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Сегодня, 11:16

Угальде признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Алина Савинова
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Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде стал обладателем награды лучшему футболисту РПЛ по итогам ноября и декабря, сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что за 22-летнего костариканца проголосовали абсолютно все эксперты РПЛ и телеэксперты, а также 72% болельщиков.

В пяти матчах ноября и декабря Угальде забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Всего на его счету в нынешнем сезоне 15 забитых мячей и 3 голевых паса в 18 играх чемпионата России.

Нападающий перешел в «Спартак» в январе этого года, подписав контракт с красно-белыми на четыре с половиной года.

Источник: https://t.me/premierliga/28140
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

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Динамо

 8
Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
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Муталип Алибеков

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Данила Прохин

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