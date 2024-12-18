Бабич не намерен уходить из «Спартака» в зимнее трансферное окно
Агент защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил, что игрок не покинет московскую команду в зимнее трансферное окно.
«Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из «Спартака» в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в «Спартаке», — приводит слова Стояновича Metaratings.ru.
Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. На счету 28-летнего серба 5 голов и 1 результативная передача в 42 матчах за московский клуб во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Источник: Metaratings
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|
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|2
|8
|8
|11-25
|14
|
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|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
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|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
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|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
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Зенит
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|Ж
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Динамо Мх
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