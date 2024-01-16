«Динамо»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Футболисты «Динамо» вышли из зимнего отпуска в четверг, 11 января. В этот день игроки приняли участие в медицинском обследовании. 13 января команда отправилась на сбор в Доху (Катар).

Первый тренировочный сбор завершится 25 января. Планируется, что во время него команда тренера Марцела Лички проведет одну контрольную игру. Второй сбор «Динамо» состоится в турецком Белеке с 31 января по 13 февраля. Третий пройдет также в Белеке — с 16 по 25 февраля. Во время двух последних сборов будет сыграно 10 товарищеских матчей.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

25 января. «Динамо» — «Аль-Вакра». Начало — 11:00.

3 февраля. «Динамо» — «Ботев»

4 февраля. «Динамо» — «Гангвон»

8 февраля. «Динамо» — «Оренбург»

19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов». Начало — 11.00

19 февраля. «Динамо» — «Крылья Советов». Начало — 17.00

23 февраля. «Динамо» — «Балтика»

24 февраля. «Динамо» — ЦСКА

* Полное расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников появится позже на этой странице.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».