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Сегодня, 19:38

Агент Лави заявил, что контактов с российскими клубами по игроку не было

Виктория Кравченко
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Футбольный агент Гилад Катцав рассказал, что российские клубы не связывались с ним по поводу покупки Неты Лави.

«Нет, контактов с российскими клубами не было», — цитирует Катцава «РБ Спорт».

Контракт игрока сборной Израиля с «Маккаби» рассчитан до лета 2023 года, после чего он станет свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста — 1,8 миллиона евро.

В этом сезоне Лави провел 29 матчей, забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lavi-kontaktov-s-rossijskimi-klubami-ne-by-lo/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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