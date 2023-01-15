Агент Лави заявил, что контактов с российскими клубами по игроку не было

Футбольный агент Гилад Катцав рассказал, что российские клубы не связывались с ним по поводу покупки Неты Лави.

«Нет, контактов с российскими клубами не было», — цитирует Катцава «РБ Спорт».

Контракт игрока сборной Израиля с «Маккаби» рассчитан до лета 2023 года, после чего он станет свободным агентом. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста — 1,8 миллиона евро.

В этом сезоне Лави провел 29 матчей, забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.