Бабаев об интересе ЦСКА к Баринову: «Если не будет согласия всех сторон, перегибать палку мы не намерены»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клубе.

— Будет ли ЦСКА интересен Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно?

— Очень сложно сейчас об этом говорить, может многое чего произойти. Но то, что Баринов один из лучших российских игрок на этой позиции, ни у кого не вызывает сомнений. Уверен, что большое количество клубов, в том числе топ-клубов России хотели бы иметь этого футболиста у себя в составе. Никогда не говори никогда. Но мы предпочитаем действовать максимально корректно, и если не будет согласия всех сторон, то провоцировать и перегибать палку мы не намерены. Все в разумных пределах, — сказал Бабаев «СЭ».

29-летний Баринов является воспитанником «Локомотива». Текущее соглашение игрока с клубом истекает летом 2026 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.