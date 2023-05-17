Агент Кравцова заявил, что футболист не покинет «Сочи»

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, рассказал о будущем полузащитника в команде.

«Покинет ли Кирилл «Сочи»? Предложения, может, и есть, но он только сейчас стал игроком основы, выходит и приносит пользу. Зачем ему куда-то уходить? Вопрос сейчас так вообще не стоит. Он доволен своим положением в команде. Тренерские перестановки никак не повлияют на его будущее», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В этом сезоне Кравцов принял участие в 25 матчах РПЛ, где отметился одним голом. На данный момент «Сочи» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. После 27 туров у команды 37 очков.