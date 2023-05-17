Хавбек «Ахмата» Садулаев восстановится не раньше сентября

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев успешно прооперирован в Риме, сообщает пресс-служба грозненцев. У игрока была повреждена передняя крестообразная связка.

«По прогнозам специалистов, Садулаев начнет тренироваться ранней осенью и сможет принять участие уже в матчах первого круга сезона 2023/24», — говорится в сообщении.

Садулаев получил травму в домашнем матче с ЦСКА в 25-м туре РПЛ (1:3). Полузащитник покинул поле на 67-й минуте.

В этом сезоне 23-летний россиянин провел 22 матча в РПЛ, отметившись 2 голами и 3 ассистами.