Пресс-служба Тинькофф РПЛ отреагировала на инцидент с потасовкой в матче молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив».

«В конце матча молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — заявил руководитель пресс-службы лиги Дмитрий Зеленов.

Как ранее сообщал «СЭ», один из футболистов грозненцев оказал физическое воздействие на судью после того, как ему показал красную карточку. После этого началась потасовка между футболистами обеих команд.

Матч «Ахмат» — «Локомотив» завершился победой железнодорожников со счетом 5:1. На 83-й минуте игры с поля были удалены три футболиста грозненской команды. Главный судья встречи Максим Чембулатов показал красные карточки Абдул-Малику Джакуеву, Турпал-Али Ибишеву и Лечи Садулаеву.