Агент Крала: «Алекс счастлив в «Спартаке», а переход в английский клуб его мечта»

Агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала Кароль Кисель прокомментировал для «СЭ» информацию о возможном переходе игрока в «Ньюкасл». Ранее об этом сообщило издание The Athletic.

— Алекс счастлив в «Спартаке». Мы не думаем о каких-либо изменениях в зимнее трансферное окно. Однако многие английские клубы плотно следят за ним, — заявил Кисел. — Переход в один из клубов АПЛ действительно его мечта, но это не значит, что он уйдет куда-то через полгода или год.

Крал перешел в «Спартак» летом 2019 года из «Славии» за 12 млн евро. В случае зимнего трансфера в другой клуб, согласно правилам УЕФА, он не сможет быть заявлен для игр до лета 2020 года, так как уже играл за две команды.

За «Спартак» 21-летний чех сыграл в 11 матчах во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2024 года. (Дмитрий Зимин)