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Сегодня, 17:18

Агент Конате рассказал, что перед Новым годом «Ахмат» отказал зарубежному клубу в приобретении игрока

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, что «Ахмат» отказался продавать зимой нападающего Мохамеда Конате, несмотря на очень выгодное предложение.

«Летом было достойное предложение по игроку, но «Ахмат» отказался, хотя они знали, что он хочет попробовать себя где-то еще. Сейчас у него тот возраст, когда надо уходить. Перед Новым годом снова было предложение от зарубежного клуба, причем вряд ли кто-то другой был бы готов платить такие деньги, когда у игрока через полгода заканчивается контракт. Им предлагали деньги, но «Ахмат» вновь пришел к выводу оставить Конате до конца сезона, чтобы он помог выправить ситуацию. Возможно, если бы сейчас команда шла в районе 5-6 места, думаю, они бы его отпустили и взяли деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 26-летний форвард забил 7 голов в 22 матчах за грозненскую команду во всех турнирах.

«Ахмат» после 18 туров идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 17 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-konate-pered-novy-m-godom-ahmat-otkazal-zarubezhnomu-klubu/
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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