Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:47

Сергеев — о сборе «Зенита» в ОАЭ: «Хорошо, что будет много товарищеских игр»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о первом тренировочном сборе питерцев в ОАЭ во время зимней паузы в РПЛ.

«Это третьи зимние сборы для меня, и все отлично, есть все условия для подготовки: шикарный отель, хорошее поле и отличный тренировочный процесс. Соскучился по ребятам и работе, хорошо, что будет много товарищеских игр на этом сборе и на следующем. Просыпаюсь по местному времени в девять часов, это восемь по Петербургу. Ложусь с двенадцати до часу, иногда сплю между тренировками. Перед сном можем поиграть с ребятами на приставке или в карты. Это интересно, после двух тренировок надо поднять эмоции — получаем их в вечерних играх», — приводит слова форварда сайт питерского клуба.

21 июня «Зенит» в первой товарищеской игре на сборе в ОАЭ разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1. У команды запланировано еще 3 матча в Абу-Даби. Соперниками петербуржского клуба будут корейский «Чонбук» (24 января), «Урал» (27 января) и «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии (28 января).

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
0
Читайте также
Медведев рассказал о своей игре на Открытом чемпионате Австралии
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Форвард «Зенита» Сергеев не ожидал, что «Краснодар» будет лидером в РПЛ к зимнему перерыву
Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»
Генеральный директор «Пари НН»: «Пока клуб не получил деньги за Севикяна. Никаких проблем нет, ждем»
Агент Конате рассказал, что перед Новым годом «Ахмат» отказал зарубежному клубу в приобретении игрока
Источник: «Локомотив» просит за трансфер Тикнизяна в «Зенит» от 10 до 12 миллионов евро
Нобоа отреагировал на слухи о возможном уходе из «Сочи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Конате рассказал, что перед Новым годом «Ахмат» отказал зарубежному клубу в приобретении игрока

Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости