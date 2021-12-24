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Газизов: «Никто из «Спартака», а тем более юрист красно-белых, не связывался со мной. Все это ерунда»

16:33
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о расписке, которую для него составил владелец красно-белых Леонид Федун.

«Вчера в суде все было озвучено. Как я буду распоряжаться процентами? Я пока их не получил. Я просто предоставил расписку о деньгах и определенных акциях. Вот и все. Никто из «Спартака», а тем более юрист красно-белых, не связывался со мной. Все это ерунда», — сказал Газизов «СЭ».

7 декабря суд Башкирии окончательно отказал бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где до этого работал с июля 2012 года по июль 2020 года.

Леонид Федун прокомментировал заявления Шамиля Газизова

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Мария Куцубеева все материалы автора

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