Агент Бальде: «Этот сезон Кейта проведет лучше, чем предыдущий»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Кейта очень счастлив в «Спартаке». Думаю, этот сезон он проведет лучше, чем предыдущий», — сказал Пасторелло «СЭ».

28-летний сенегалец выступает за «Спартак» с августа 2022 года. В текущем сезоне он провел 3 матча за красно-белых, не отличившись результативными действиями.

Контракт Бальде с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.