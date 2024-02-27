Полузащитник «Краснодара» Кривцов не сыграет в матче против «Рубина»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Рубина», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, футболист получил травму на сборах в Дубае. На данный момент степень повреждения игрока неизвестна.

21-летний россиянин выступает за «Краснодар» с августа 2021 года. В текущем сезоне Кривцов провел 22 матча, в которых забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

Матч между «Краснодаром» и «Рубином» пройдет 2 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. На данный момент «быки» с 38 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России. Казанская команда (28) располагается на 7-й позиции.