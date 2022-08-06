Агент Карраскаля рассказал о настрое игрока перед матчем ЦСКА с «Факелом»

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ» о настрое игрока армейцев перед матчем 4-го тура РПЛ против «Факела».

«Перед матчем с «Факелом» Карраскаль находится в хорошей форме. Он настроен помочь ЦСКА одержать победу. Хорхе также сосредоточен на том, чтобы в этом сезоне добавить своей команде ещё больше результативных передач и голов. Ведь он думает не столько о личных достижениях, сколько о команде», — сказал Родригез «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.