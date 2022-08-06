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Сегодня, 11:18

Агент Карраскаля рассказал о настрое игрока перед матчем ЦСКА с «Факелом»

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля Мартин Родригес рассказал «СЭ» о настрое игрока армейцев перед матчем 4-го тура РПЛ против «Факела».

«Перед матчем с «Факелом» Карраскаль находится в хорошей форме. Он настроен помочь ЦСКА одержать победу. Хорхе также сосредоточен на том, чтобы в этом сезоне добавить своей команде ещё больше результативных передач и голов. Ведь он думает не столько о личных достижениях, сколько о команде», — сказал Родригез «СЭ».

24-летний Карраскаль c февраля выступал за ЦСКА на правах аренды.

Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 6 августа, и начнется в 17.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
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Ростов – Оренбург
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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