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Сегодня, 11:26

Кечинов высказался о возможных переменах в руководстве «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Если его хотят убрать, значит, он не справляется со своей работой. Много разговоров сейчас о том, что новое руководство «Лукойла» хочет поставить человека, который будет руководить «Спартаком». Но будет ли лучше — вопрос. Что бы ни говорили о Федуне, он очень много сделал для клуба. Пусть не так много, как бы хотелось болельщикам, но он вложил средства в клуб, построил стадион. Хорошо бы, если бы новое руководство любило «Спартак» не меньше Федуна и вкладывало бы в команду еще больше», — сказал Кечинов «СЭ».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора клуба он был назначен в июле 2021 года.

Валерий Кечинов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
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Оренбург

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И К Ж
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Краснодар

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