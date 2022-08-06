Кечинов высказался о возможных переменах в руководстве «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть московский клуб.

«Если его хотят убрать, значит, он не справляется со своей работой. Много разговоров сейчас о том, что новое руководство «Лукойла» хочет поставить человека, который будет руководить «Спартаком». Но будет ли лучше — вопрос. Что бы ни говорили о Федуне, он очень много сделал для клуба. Пусть не так много, как бы хотелось болельщикам, но он вложил средства в клуб, построил стадион. Хорошо бы, если бы новое руководство любило «Спартак» не меньше Федуна и вкладывало бы в команду еще больше», — сказал Кечинов «СЭ».

По данным источника, руководство клуба считает, что на этот пост нужен другой кандидат. В «Спартаке» уже занимаются поиском замены Мележикову.

Мележиков занимал должность директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год и снова вернулся на данный пост в клубе в сентябре 2020 года. На пост генерального директора клуба он был назначен в июле 2021 года.