Агент Кабелла заявил, что хавбек не планирует переходить в российский клуб

Энтони Федон, агент экс-полузащитника «Краснодара» Реми Кабелла заявил, что футболист не планирует возвращаться в РПЛ.

«Возвращение Реми в Россию невозможно, мы не рассматриваем такой вариант для него», — цитирует Федона «РБ Спорт».

Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 по 2022 год.