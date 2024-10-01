Уткин о результатах «Ахмата»: «Нужно играть от печки. Наладить оборону, чтобы потом прибавлять в атаке»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в этом сезоне чемпионата России.

«Второй тайм против ЦСКА мы сыграли более-менее. Мы имели моменты у чужих ворот. Можно, наверное, занести в актив этот тайм. Последнее место в таблице РПЛ? Конечно, есть понимание, как исправить эту ситуацию. Нужно сплотиться и больше тренироваться. Нужно играть от печки. Наладить оборону, чтобы потом прибавлять в атаке. Только таким способом мы можем исправить ситуацию», — сказал Уткин «СЭ».

«Ахмат» после десятого тура занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 оков.