Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:51

Директор «Локомотива» Ульянов: «Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о задачах железнодорожников на сезон.

— Как оцените итоги трансферного окна?

— Время покажет. Пока только десятый тур.

— А старт сезона для клуба? Перед началом чемпионата после ухода лидеров не все болельщики ожидали такого.

— Руководство уже сказало: в каждом матче мы боремся, стараемся побеждать. Идем от игры к игре. Поэтому мы ничего не меняли.

— Плюс у клуба такая поддержка.

— Вообще шикарно! Огромное спасибо болельщикам. Если так будет почаще — просто супер!

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками.

Дмитрий Ульянов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Автобус с болельщиками ГК «Виктор» попал в огненное ДТП на Кубани
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Очевидцы рассказали об ударе ВСУ по жилому району Горловки
СМИ сообщили о раненых и погибших в результате ударов по Дамаску
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Игра Hamster Kombat раздала пользователям криптовалюту и разочаровала их. Детали
Популярное видео
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Ульянов — о Батракове: «Опытные члены тренерского штаба рассказывают, как справиться с давлением»
На чемпионство «Спартака» дают 0,5 процента, «Зенит» — все еще главный фаворит. Как менялись шансы команд на золото РПЛ
Интригующая неделя для «Зенита». В Петербург приедут Дзюба и другие бывшие игроки команды
Экс-тренер ЦСКА Фоменко рассказал, почему Карраскаль и Медина ушли из клуба
Валуев о падении интереса к футболу: «Снижение — налицо»
Газизов — о фоле на Пальцеве в матче с московским «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости