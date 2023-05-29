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Агент Изидора оценил результативность форварда после восстановления от травмы

Алина Савинова
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Эммануэль Лакруа, агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, поделился мнением о результативности футболиста после его возвращения в строй.

«Это замечательное возвращение Изидора после травмы. Его секрет заключается в его работе. Вильсон упорно трудится каждый день», — цитирует Лакруа «Чемпионат».

В ноябре 2022 года Изидор получил повреждение колена и вернулся на поле в составе «Локомотива» только в 23-м туре чемпионата России. Всего в текущем сезоне 22-летний французский форвард провел 19 матчей в РПЛ, отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5119545-agent-izidora-vyskazalsya-o-rezultativnosti-napadayuschego-posle-vosstanovleniya-ot-travmy.html
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Гленн Бейл

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