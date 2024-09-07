Агент Ходжи подтвердил, что «Рубин» интересуется хорватом
Агент Данко Дикич, представляющий интеерсы полузащитника «Риеки» Велдина Ходжи, рассказал об интересе «Рубина» к хорватскому игроку. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.
«Не могу подтвердить, что Велдин переходит в «Рубин». На данный момент правда в том, что российский клуб проявляет интерес к игроку», — сказал Дикич Sport24/
Ходжа провел за «Риеку» 93 матча, забил 10 мячей и сделал 3 голевые передачи. 21-летний полузащитник выступает за молодежной сборной Хорватии. Ожидается, что он перейдет в «Рубин» за 2 миллиона евро и подпишет контракт до лета 2028 года.
Источник: Sport24
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|15
|
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|
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|3
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|6
|
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|1
|2
|4
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|5
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|Ахмат
|7
|0
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|5
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|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
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ЖК
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
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Динамо
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|1
|1
|
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Бутта Магомедов
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