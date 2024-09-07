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Бышовец: «Мне нравится Станкович, у него есть чувство доброжелательности к футболистам»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о московском «Спартаке» под руководством главного тренера Деяна Станковича.

«Мне нравится Станкович. При всём его профессиональном уровне превалирует не наигранность, а психологический фактор. У него есть чувство доброжелательности к футболистам, это очень важный фактор. Всегда важно для тренера, чем ты руководствуешься. Надо отметить человеческие качества, которые создали определённую ауру. Ему удалось объединить игроков, изменилась атмосфера в команде», — сказал Бышовец Legalbet.

Станкович возглавил москвичей летом 2024 года. После 7-ми туров РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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