Широков: «Куда судьи тащат «Зенит»? В таблицу посмотрите, у них намного больше очков, чем у остальных»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал судейство в матчах сине-бело-голубых.

«Судьи тащат «Зенит»? Куда они его тащат? В турнирную таблицу посмотрите.

У них меньше всех пропущенных, больше всех забитых, и очков намного больше, чем у остальных. Вряд ли это за счет судейства», – приводит слова Широкова Sport24.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака оторвалась от «Ростова» на 7 очков.