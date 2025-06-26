Прядкин: «Никаких попыток исключить нас из членов УЕФА не было и не будет»

Советник президента УЕФА, бывший президент РПЛ Сергей Прядкин обратился к гостям конференции РФС, которая 26 июня проходит в Москве.

«Для меня большая честь представлять УЕФА на конференции РФС и встретиться со своими многочисленными друзьями и коллегами, с которыми я много лет проработал в российском футболе. Позвольте мне передать привет от президента УЕФА, генерального секретаря и всей ассоциации, а также пожелать успешной работы.

Российский футбольный союз был и остается членом Европейской ассоциации футбола. Никаких попыток исключить нас из членов УЕФА не было и не будет. Руководство УЕФА поддерживает этот подход и продолжает работу, направленную на возвращение наших команд на международную арену», — приводит слова Прядкина РФС.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.