Российский арбитр Шеметов умер в возрасте 31 года

Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года, сообщает официальный сайт РФС.

«РФС выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра», — говорится в заявлении на сайте организации.

Причина смерти судьи не уточняется.

Шеметов начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/20, за это время он отсудил 41 матч в турнире. Также арбитр провел 5 игр в Кубке России.