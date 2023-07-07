Российский арбитр Шеметов умер в возрасте 31 года
Российский футбольный арбитр Даниил Шеметов скончался в возрасте 31 года, сообщает официальный сайт РФС.
«РФС выражает искренние соболезнования родным и близким Даниила Шеметова и окажет необходимую помощь семье арбитра», — говорится в заявлении на сайте организации.
Причина смерти судьи не уточняется.
Шеметов начал работать во Второй лиге в сезоне-2019/20, за это время он отсудил 41 матч в турнире. Также арбитр провел 5 игр в Кубке России.
Источник: https://rfs.ru/news/218497
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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