Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Фернанду заявил, что игрок хочет вернуться в «Спартак»

19:58
Фернанду хочет вернуться в «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фернанду хочет вернуться в «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Бэйцзин Гоань» Фернанду, прокомментировал «СЭ» слова форварда «Спартака» Квинси Промеса о желании вновь сыграть с бразильским полузащитником за красно-белых.

«Сейчас это будет не просто, но Фернанду хочет однажды вернуться в «Спартак». Это важный клуб для него, Фернанду очень любит Россию и «Спартак». Мы были бы счастливы вернуться», — сказал Де Фария «СЭ».

Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 год. За красно-белых он сыграл 78 официальных матчей, в которых отличился 11 голами.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...