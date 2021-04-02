Гершкович рассказал, как начинал в футболе Глушаков

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, как начинал футбольную карьеру в московской «Нике» будущий капитан «Спартака» Денис Глушаков.

— В «Нике», о которой вы сказали, начинал 18-летний Денис Глушаков. Каким тогда был будущий капитан «Спартака»?

— С поля не уходил! Сначала с нами тренировался, потом играл со всеми подряд. Фанатично относился к футболу и поэтому прогрессировал. В этом была большая заслуга президента «Ники» Назара Петросяна, который руководил этим процессом. Участвовал в нем и Романцев. В «Нике» были и другие способные ребята, но успеха добился именно Глушаков благодаря своему футбольному фанатизму.

(Игорь Рабинер)