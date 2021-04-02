Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович во второй части большого интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Романа Широкова в адрес Юрия Семина и других известных специалистов.

«Тут, на мой взгляд, все просто. Некоторые люди, чтобы о них помнили, говорят какие-то гадости или заведомо эпатажные вещи. Они мыслят так: если высказывать что-то действительно серьезное и глубокое, то будет не так эффектно и никто не обратит на это внимания. Есть такой род людей, которые рвутся к тому, чтобы их слова мусолили в прессе. Как говорится, любое упоминание в СМИ, кроме некролога, — это реклама», — сказал Гершкович.

«Может, Широков сказал это от невостребованности после той известной истории, в которой он сам виноват и которая его не красит. Не хочу его ни осуждать, ни защищать, но история была. Сказал — и бог с ним. А Семин — выдающийся российский специалист, который многого добился и в прошлом, и совсем недавно. Причем не только в «Локомотиве». Это аксиома. И если кто-то заявляет обратное, не приводя при этом никаких внятных аргументов, то думаю, что на это просто не надо обращать внимание. Тогда, может, Роман побыстрее придет в себя», — отметил Гершкович.

(Игорь Рабинер)