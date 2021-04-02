Гершкович — о Широкове: «Некоторые люди говорят гадости, чтобы о них помнили»
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович во второй части большого интервью «СЭ» прокомментировал высказывания Романа Широкова в адрес Юрия Семина и других известных специалистов.
«Тут, на мой взгляд, все просто. Некоторые люди, чтобы о них помнили, говорят какие-то гадости или заведомо эпатажные вещи. Они мыслят так: если высказывать что-то действительно серьезное и глубокое, то будет не так эффектно и никто не обратит на это внимания. Есть такой род людей, которые рвутся к тому, чтобы их слова мусолили в прессе. Как говорится, любое упоминание в СМИ, кроме некролога, — это реклама», — сказал Гершкович.
«Может, Широков сказал это от невостребованности после той известной истории, в которой он сам виноват и которая его не красит. Не хочу его ни осуждать, ни защищать, но история была. Сказал — и бог с ним. А Семин — выдающийся российский специалист, который многого добился и в прошлом, и совсем недавно. Причем не только в «Локомотиве». Это аксиома. И если кто-то заявляет обратное, не приводя при этом никаких внятных аргументов, то думаю, что на это просто не надо обращать внимание. Тогда, может, Роман побыстрее придет в себя», — отметил Гершкович.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю