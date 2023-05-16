Агент Джорджевича рассказал, когда футболист сможет выйти на поле после травмы

Игорь Глушевич, агент форварда «Сочи» Луки Джорджевича, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после травмы.

«Луке потребуется еще одна неделя, чтобы полностью восстановиться от травмы. Только тогда он сможет выйти на поле», — приводит Sport24 слова агента.

28-летний черногорский футболист получил повреждение в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:3).

В следующем туре «Сочи» сыграет против «Пари НН». Матч пройдет 22 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.